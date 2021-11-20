Более 140 тыс. иностранцев за девять месяцев запрещен въезд в Россию

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. МВД России с января по сентябрь запретило въезд в страну 140 тыс. 317 иностранных граждан. Это следует из статистических материалов ведомства по миграционной ситуации, с которыми ознакомился ТАСС.

"За январь-сентябрь 2021 года направлено 140 тыс. 317 представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в РФ", - говорится в материалах. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данные показатели практически не изменились. За девять месяцев 2020 года в Россию был запрещен въезд 141 тыс. 663 мигрантов.

В МВД ранее сообщали, что основными причинами запрета на въезд иностранцам на территорию России являются нарушение сроков временного пребывания и незаконная трудовая деятельность. В большинстве случаев речь идет о приезжих в РФ из ближнего зарубежья в безвизовом порядке.