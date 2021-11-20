Мобильные пункты вакцинации открылись в 20 школах в Хабаровском крае

"В эту субботу в школах открылись 20 временных пунктов вакцинации: 10 - в Хабаровске и 10 - в Комсомольске-на-Амуре. Именно в этих городах сейчас фиксируется наибольшее число заболевших. Акция направлена на то, чтобы дать возможность людям привиться в шаговой доступности от дома и в нерабочее время", - говорится в сообщении.

Решение о проведении медицинской акции приняли на заседании оперативного штаба краевого правительства. Медицинские бригады из двух человек будут принимать пациентов с 14:00 до 18:00.

Отмечается, что в каждом образовательном учреждении будет предусмотрен отдельный вход для желающих сделать прививку, медицинскую зону огородят, маршрутизацию продумали по примеру работы в школах избирательных участков.

"Прежде всего акция рассчитана на преподавателей, которые нуждаются в ревакцинации, либо по каким-то причинам не успели пройти вакцинацию. Естественно, что вакцин, разрешенных для применения детям, на данный момент нет, и ни в коем случае мы не хотели бы, чтобы кто-то подумал, что эта акция в школах направлена на вакцинацию детей. Мы планируем прививать только взрослых. Конечно, если кто-то из родителей захочет также пройти вакцинацию в шаговой доступности от дома, то возражать не будем", - привели в пресс-службе слова и.о. министра здравоохранения региона Алексея Веселова.

Всего в Хабаровском крае развернуто 124 мобильных и стационарных пункта вакцинации от ковида. Завершили курс вакцинации 393 879 человек. Для лечения больных COVID-19 развернуто свыше 2,5 тыс. коек, свободны 282. В тяжелом состоянии находятся 47 пациентов, 35 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 103 709 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 91 434 человека.