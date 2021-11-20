В ФРГ за сутки выявили около 64 тыс. случаев заражения коронавирусом

БЕРЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Количество подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 63 924. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

С начала эпидемии инфекция обнаружена у 5 312 215 жителей Германии. Выздоровели 4 610 300 человек. От последствий вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 за 24 часа умерли 248 пациентов. Общее число летальных исходов за все время пандемии в стране достигло 98 987.

Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (количество случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время вновь обновил свой максимум и составил 362,2. В пятницу он достигал значения 340,7, неделю назад - 277,4, а месяц назад находился на уровне 80,4. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тысяч жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - составляет 5,34 (в четверг - 5,30).

В последние недели уровень заболеваемости COVID-19 в Германии стремительно растет. В четверг количество подтвержденных новых случаев заражения в стране за сутки увеличилось на 65 371, что стало новым максимумом за все время пандемии. В этот же день, 18 ноября, и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела встречу с главами федеральных земель, по итогам которой был принят новый пакет мер, направленных на сдерживание темпов распространения инфекции.

В частности, если раньше основным критерием при выборе ограничительных мер со стороны властей был семидневный показатель распространения коронавируса, то теперь решающим фактором является так называемый индекс госпитализации - число помещенных в больницы пациентов с COVID-19 на 100 тыс. жителей в течение семи дней. В связи с этим в стране вводятся три различных уровня заполненности клиник (3, 6 и 9), в соответствии с которыми будут утверждаться те или иные ограничения. Кроме того, согласно решению властей, все работники сферы ухода за престарелыми и инвалидами должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.