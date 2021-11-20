Эксперты считают, что грипп может иметь те же негативные последствия, что и COVID-19

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Грипп может протекать так же тяжело и иметь те же негативные последствия, что и коронавирусная инфекция, особенно для людей, переболевших ковидом, именно поэтому важно привиться от обоих заболеваний. Это подчеркнули опрошенные ТАСС инфекционисты.

"Грипп - это инфекция, которая может протекать так же тяжело, как коронавирусная инфекция. Грипп всегда у врачей-инфекционистов считался заболеванием, которое достаточно тяжело переносится. Грипп протекает тяжело у людей с различными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в сто раз тяжелее протекает у людей с хроническими заболеваниями легочной системы", - заявила ТАСС заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

По ее словам, сегодня нельзя исключать возможности инфицирования как вирусом гриппа, так и ковида. "Если человек перенес коронавирусную инфекцию и имеет еще какие-то остаточные явления (а сегодня мы наблюдаем такое понятие, как "долгий ковид"), если этот человек заболеет гриппом, то сочетание этих двух инфекций может иметь очень нехорошее дальнейшее развитие", - сказала специалист.

Она отметила, что сейчас вакцинация от гриппа является такой же актуальной задачей, как и вакцинация от ковида. В различных странах принято решение колоть единовременно в разные руки прививки от гриппа и от ковида, сообщила Малинникова.

Иммунная депрессия

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова врач-инфекционист Иван Коновалов отметил в беседе с корреспонднетом ТАСС, что на фоне продолжающейся пандемии коронавируса восстанавливается циркуляция и других воздушно-капельных инфекций.

"Среди них гриппозная инфекция является одной из наиболее социально значимых, особенно для людей, которые прежде перенесли коронавирусную инфекцию нового типа, поскольку грипп может так же негативно влиять на состояние здоровья, вызывая длительную иммунную депрессию и облегчая как развитие осложнений, так и присоединение других инфекционных болезней", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что именно вакцинация против гриппа является основным методом профилактики.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости вакцинации от гриппа всех, кто переболел ковидом, так как эти люди входят в группу риска.