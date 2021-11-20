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Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира

Страна не поддается влиянию извне, считает предстоятель Русской православной церкви

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 16-й предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) назвал Россию лидером свободного мира, страной, которая не поддается даже самому мощному влиянию извне.

"Россия, внимательно послушайте, - лидер свободного мира. Мы действительно свободная страна, это реальный факт. <...> Мы свободные от самых мощных влияний извне, мы развиваемся своим собственным путем, и дай Бог, чтобы этот путь был успешен", - сказал он в субботу в интервью телеканалу "Россия-24".

Патриарх подчеркнул, что Россия может быть примером для других стран.

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РоссияКирилл (патриарх)
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