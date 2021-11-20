Музей под открытым небом, состоящий из средневековых башен, откроется в Ингушетии

МАГАС, 20 ноября. /ТАСС/. Средневековый башенный комплекс Бишт в Ингушетии заработает после реконструкции более 80 объектов и благоустройства территории для туристов как музей под открытым небом. Об этом ТАСС рассказал руководитель ассоциации гостевых домов республики Алихан Лолохоев.

"Мы провели полную реконструкцию и восстановление средневекового башенного комплекса Бишт и всех его построек. Это объект, расположенный на 30 га в горном районе республики, где восстановлено и отреставрировано нами более 80 средневековых построек. Объекты возвращены в первозданный вид - в котором они были во времена наших предков", - сказал Лолохоев.

По его словам, для проведения реставрационных работ была привлечена подрядная организация из Москвы.

"Башенный комплекс будет открыт в ближайшее время. Он станет музеем под открытым небом, который смогут посещать туристы, местные жители, а также представители тех фамилий, чьим предкам принадлежал башенный комплекс, которые будут ухаживать в дальнейшем за объектом", - добавил собеседник ТАСС.

Башенный поселок замкового типа Бишт располагается у начала Тумгойского ущелья в Джейрахском районе Ингушетии. Комплекс состоит из жилых, боевых и полубоевых башен позднего средневековья. Из поселения происходят Биштоевы, Казильговы, Чемурзиевы, Хампиевы, Садакиевы и другие ингушские фамилии.