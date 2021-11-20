Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с 75-летием

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием. Глава республики отметил его большую роль в укреплении межконфессионального мира и дружбы между народами Белоруссии и России.

"За долгие годы своего служения вы обрели высокий авторитет пастыря, незаурядного церковного деятеля и талантливого богослова. Ваши личный пример следования евангельским заповедям, мудрость и опыт способствуют укреплению дружбы между братскими народами Беларуси и России", - цитирует в субботу поздравление Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский президент также отметил, что под предстоятельством патриарха Кирилла Русская православная церковь вносит весомый вклад "в упрочение межрелигиозного и межнационального мира и согласия, заботится о нравственном воспитании молодежи в духе христианской морали и уважения к национальному культурному наследию".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 16-й предстоятель Русской православной церкви, в субботу отмечает 75-летие.