"Опора России" предложила в правила получения QR-кодов включить результаты экспресс-тестов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Представители общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" предлагают при выдачи QR-кодов учитывать не только результаты ПЦР-тестов на коронавирус, но и результаты экспресс-тестов. Об этом в субботу сообщил журналистам президент "Опоры России" Александр Калинин.

"QR-коды затрагивают каждого гражданина РФ, поэтому Госдума нашей страны направила законопроект по QR-кодам для широкого обсуждения в регионы. Сейчас эти обсуждения идут. У "Опоры России" есть ряд предложений, к примеру, они касаются таких аспектов, как использование не только [результатов] ПЦР-тестов, но и [результатов] тестов на [выявление] антигена, в качестве основания на предоставление допуска [в общественные места]. Тесты на [выявление] антигена делаются быстрее и стоят дешевле, чем ПЦР-тестирование", - сказал Калинин.

Он отметил, что специалисты "Опоры России" работают и над рядом других предложений, которые позволят проверять QR-код оперативно, исключив очереди на входе.

Совет Государственной думы принял к рассмотрению законопроекты правительства о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест, массовых мероприятий и на транспорте. Законопроект направлен для обсуждения в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации до 14 декабря включительно. Первое чтение запланировано на декабрь.