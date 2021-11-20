В Москве могут увековечить память Валерия Гаркалина

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. В Москве могут установить памятную табличку народному артисту РФ Валерию Гаркалину, который умер на 68-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Какая печальная новость. Я знаю, что он долго болел, и очень жалко, что болезнь победила. Я уверен, что в Мосгордуму поступят предложения о том, чтобы увековечить его память. И мы, конечно, рассмотрим и поддержим предложение, он этого достоин", - сказал Герасимов.

Он добавил, что Гаркалин был замечательным актером.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС). Был актером Московского академического театра сатиры. Исполнял роли в спектаклях "Ревизор", "Укрощение строптивой", "Трехгрошовая опера" и других.

Среди наиболее известных киноработ - Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992 год), братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли" (1995 год), Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997 год), Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000 год) и многих других. В общей сложности актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.

Валерий Гаркалин 2 октября 2021 года попал в больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии на фоне осложнений, вызванных коронавирусом.