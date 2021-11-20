Ректор ГИТИСа выразил соболезнования в связи со смертью Валерия Гаркалина

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Народный артист РФ Валерий Гаркалин был не просто выдающимся, а любимым актером, а также великим театральным педагогом, для которого педагогика была важной частью жизни, сказал ТАСС в субботу ректор Российского института театрального искусства - ГИТИСа Григорий Заславский.

Гаркалин был госпитализирован 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке. В субботу стало известно о его смерти - в возрасте 67 лет.

"Он был не просто выдающимся и не только выдающимся - он был любимым актером. И дело не только в фильме "Ширли-мырли", который независимо ни от каких сегодняшних новых эфиров и программ является и для меня в том числе одним из любимейших фильмов. Я знаю его, вся наша семья разговаривает репликами из этих фильмов. И Гаркалин, наверное, был одним, может быть, единственным, из тех, кто мог это сыграть так, чтобы это стало любимым", - сказал Заславский.

Он отметил и театральные работы актера, сказав, что был счастлив видеть его в роли Гамлета. "Я счастлив, что не один раз имел возможность видеть его в роли Гамлета в одном из первых спектаклей Крымова в попытке Крымова собрать эфросовских актеров. Но на роль Гамлета он выбрал именно Гаркалина. И это был неожиданно очень трагический Гамлет", - добавил ректор.

Заславский назвал Гаркалина талантливым педагогом. "Он был выдающимся, великим театральным педагогом, потому что умел находить талант и выращивать его. Конечно, это просто невозможно представить, как сейчас мы будем выживать. Второй курс - он набирал его во время пандемии, когда были все эти ограничения. Я приходил к нему на прослушивания. Он не был свадебным генералом, он не по праздникам приходил на занятия к своему курсу. Для него это была какая-то очень важная часть жизни - педагогика. И это было тоже его призвание", - сказал собеседник агентства. Он выразил соболезнования родным и близким Валерия Гаркалина.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС). Был актером Московского академического театра сатиры. Исполнял роли в спектаклях "Ревизор", "Укрощение строптивой", "Трехгрошовая опера" и других. Среди наиболее известных киноработ - Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992 год), братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли" (1995 год), Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997 год), Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000 год). В общей сложности актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. С 2002 года Гаркалин преподавал в ГИТИСе, был профессором кафедры эстрадного искусства, руководителем мастерской.