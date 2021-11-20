Глава СК поручил доложить о ходе и результатах проверок в Челябинске и Петербурге

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственным органам в Челябинске и Санкт-Петербурге представить подробный доклад о ходе проведения доследственных проверок медицинского центра в Челябинске, в котором, по сообщениям СМИ, "наживаются" на пожилых пациентах, и случая с жительницей Санкт-Петербурга, которая пыталась выгнать с детской площадки детей с особенностями развития. Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства.

"В средствах массовой информации была опубликована информация о том, что в Челябинске продолжает работает центр по предоставлению медицинских услуг для пенсионеров, в которой сотрудники, как отмечается, наживаются на пожилых пациентах: предлагают кредиты, которые приходится выплачивать пожилым людям всю оставшуюся жизнь", - говорится в сообщении.

"Ранее в сети Интернет была опубликована также и информация о том, что жительница Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке одного из жилых комплексов, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы испугали ее ребенка, и высказывалась в адрес детей в грубой форме", - сообщает пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин поручил главам ведомств по Челябинской области и Санкт-Петербургу представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки. Отмечается, что ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.