Патриарх Кирилл: Константинополь находится под контролем неправославных политических сил

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Константинопольский патриархат находится под контролем "неправославных политических сил", и патриарх Варфоломей обязан соотносить свою позицию с существующим "либеральным контекстом" в западноевропейских странах и США. Об этом заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Я еще не упомянул о другом факторе, который мог сильно повлиять на патриарха Варфоломея, - это фактор политический. Положение Константинопольского патриархата всегда очень неустойчивое, когда я говорю "всегда", я имею в виду, конечно, время после падения Византийской империи. Патриархат находился и до сих пор находится под контролем неправославных политических сил", - сказал патриарх в ходе большого интервью на телеканале "Россия-1" по случаю его 75-летия, комментируя поддержку Константинополем украинских раскольнических церковных структур.

По мнению предстоятеля РПЦ, патриарх Варфоломей "обязан не то чтобы подчиняться, но соотносить свою позицию с тем либеральным контекстом, который существует в западноевропейских странах и Соединенных Штатах".

"В каком-то смысле церковь на Западе достаточно уязвима. Вот простая вещь: православная церковь не соглашается и никогда не согласится с новомодной идеей, касающейся брачных отношений. Мы называем сожительство, которое сейчас практикуют люди одного и того же пола, особым грехом", - добавил патриарх.

В 2018 году после так называемого объединительного собора в Киеве из двух раскольнических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата - была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), которая получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Поместные православные церкви не признают канонического статуса новой структуры. В то же время ПЦУ признали предстоятели Элладской, Александрийской и Кипрской церквей. РПЦ разорвала евхаристическое общение с ними, а также с теми архиереями в этих церквах, которые признали раскольническую структуру.