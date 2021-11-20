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Прощание с Валерием Гаркалиным пройдет 23 ноября в учебном театре ГИТИСа

Место похорон пока неизвестно
Валерий Гаркалин Юрий Машков/ТАСС
Описание
Валерий Гаркалин
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ Валерием Гаркалиным состоится во вторник, 23 ноября, в учебном театре Российского института театрального искусства - ГИТИСа. Об этом ТАСС сообщил в субботу ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

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"Прощание пройдет во вторник, 23 ноября, в учебном театре ГИТИСа, - сказал Заславский. - Ориентировочно начало в 11:00. Естественно, мы не будем спрашивать про QR-коды. Но очень просим, чтобы люди, которые видят у себя признаки ОРЗ, воздержались от посещения прощания". Место похорон пока неизвестно.

Гаркалин был госпитализирован 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке. В субботу стало известно о его смерти, актер умер в возрасте 67 лет.

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