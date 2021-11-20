На "Советском поле славы" в Нидерландах завершились масштабные работы по обновлению

ГААГА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Масштабные реновационные работы завершились на мемориальном комплексе "Советское поле славы" под Амерсфортом. В рамках проекта, совместно реализованного Россией и Нидерландами, на всех 865 могилах советских солдат были установлены новые памятники, которые также пополнились дополнительной информацией, полученной в ходе поисковой деятельности.

Инициатором проекта, реализация которого заняла три года, выступил фонд "Советское поле славы". Как рассказал в субботу в беседе с ТАСС директор фонда Ремко Рейдинг, работы были проведены Фондом по уходу за военными захоронениями Нидерландов, а МИД РФ оказал финансовую поддержку, выделив €300 тыс. на замену всех надгробий. Кроме того, свой вклад внесли голландское внешнеполитическое ведомство и базирующиеся в Нидерландах посольства других стран.

Полная замена надгробных камней стала лишь частью проекта. В его рамках памятники пополнились и многими новыми данными. Внести их удалось благодаря деятельности Рейдинга, который также является волонтером-поисковиком. С 1998 года он занимается поиском информации о солдатах, захороненных на "Советском поле славы". За это время поисковик собрал огромный массив информации, в том числе подлинные имена, даты рождения и смерти, установил личности более 250 военнослужащих и нашел родственников более чем 220 из них.

"Старые надгробия содержали только фамилию и имя, - отметил поисковик. - Новые же надгробия содержат фамилию, имя и отчество. То есть мы добавили отчества где-то на 500 памятниках (личность остальных захороненных солдат неизвестна, на их надгробиях оставлена надпись "Неизвестный советский воин" - прим. ТАСС). На надгробиях также не было ни дат рождения, ни дат смерти. Дату смерти мы знаем для всех погибших, поэтому она была добавлена на все плиты. И в около 500 случаях мы смогли добавить точную дату или, по крайней мере, год рождения". "То есть речь о тысячах новых данных, - заметил Рейдинг. - Например, у нас был солдат, на памятнике которого было написано Ропоецкий Василий. Однако на самом деле его имя - Храповицкий Василий Иванович. На новом памятнике мы исправили все ошибки в фамилии, добавили отчество, дату рождения - 10 января 1905 года, и дату смерти - 25 мая 1945 года".

"Для меня это - венец всей проделанной мною работы, подтверждение того, что 23 года потрачены не впустую, - подчеркнул Рейдинг. - Для меня очень важно, чтобы эти солдаты получили обратно свои имена, полные, правильные и без ошибок. Так, как и должно быть". И, конечно, заметил он, родственники очень рады, что теперь на надгробиях написаны правильные имена их отцов и дедов.

Со своей стороны посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин в беседе с ТАСС отметил, что замена была обусловлена необходимостью не только внесения новых установленных данных о захороненных советских воинах, но и "соблюдения соответствующих положений законодательства Нидерландов, предусматривающих замену надгробий каждые 60 лет". "Сохранение, своевременное проведение восстановительно-профилактических работ и поддержание на должном уровне единственного в Нидерландах мемориального комплекса, на котором погребены останки 865 советских воинов, погибших в ходе Второй мировой войны, постоянно находится в поле зрения посольства, - отметил он. - Намерены и впредь оказывать посильную помощь и содействие в деле сохранения и поддержания на высоком уровне "Советского поля славы".

О мемориальном комплексе

Мемориальный комплекс "Советское поле славы" был открыт в 1948 году. В 1975 году здесь был установлен обелиск, изготовленный в Советском Союзе из белого армянского мрамора. Он представляет собой десятиметровую колонну с надписью "Слава Героям. Воинам Советской армии, погибшим в борьбе с немецкими захватчиками в период 1941-1945 годов". Уход за кладбищем осуществляют Фонд по уходу за военными захоронениями, посольство России в Нидерландах и фонд "Советское поле славы". Ежегодно на территории комплекса проходят торжественные мероприятия по военной тематике.