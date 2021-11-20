Рослесинфорг считает, что потери российских лесов от пожаров сильно преувеличены

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Ущерб лесам в России от низовых пожаров сильно преувеличен, пожары часто ускоряют обновление лесов. Об этом ТАСС рассказали в Рослесинфорге (лесоучетное госучреждение Рослесхоза).

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"Действительно, верховой пожар выжигает дотла окружающую среду, нарушая естественное течение жизни леса. Низовой пожар, наоборот, как волк, - санитар леса. В 2020 году огнем пройдено порядка 9 млн гектаров, а погибло лишь 15-20% насаждений. Это значит, что потери лесного фонда в процессе лесных пожаров сильно преувеличены. Природные аномалии, а именно лесные пожары, происходили в российских лесах всегда, зачастую они таким образом ускоряют его обновление", - заявили в Рослесинфорге.

Как отметили в ведомстве, ущерб от многочисленных лесных пожаров минувшего лета можно будет оценить только через год. При этом эксперты Рослесинфорга считают, что значительная часть леса способна восстановиться без помощи человека.

"Отметим, что на практике соотношение площади лесных пожаров и выгоревших лесов составляет порядка 10-20%, то есть если огонь охватил 10 гектаров леса, это не означает, что он весь погибнет. При этом, чтобы сгоревший полностью лес на местах пожаров возобновился сам, надо в среднем 10-15 лет", - полагают эксперты.

Как поясняют эксперты Рослесинфорга, лесные пожары высвобождают ценные питательные вещества, скрытые в лесной подстилке. Они выжигают напочвенный покров, благодаря чему опавшие с сохранившихся деревьев семена могут лучше прижиться. Высокая температура способствует раскрытию шишек. Деревья, которые выживут, смогут восстановиться.

"Но не стоит путать лесные пожары с палами травы. Они несут в себе исключительно негативные последствия и входят в топ-3 причин возникновения лесных и торфяных пожаров. Такие поджоги не ускоряют рост молодых растений, но нарушают процесс образования перегноя, снижают биоразнообразие и плодородие почв, а также способствуют росту ядовитого борщевика. Палы помогают в борьбе со стихийным нашествием насекомых-вредителей, но убивают и полезных обитателей, в том числе уничтожают кладки и гнезда птиц", - разъяснили в ведомстве.