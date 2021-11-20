Мальчику из Якутии передадут корову, о покупке которой он попросил президента

ЯКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Семье 13-летнего мальчика из Якутии, который обратился во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой купить его семье корову, помогут в ее приобретении. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

"Еще летом во время прямой линии президента РФ Владимира Путина 13-летний Алеша <...> из села Арылах Чурапчинского улуса (района - прим. ТАСС) обратился к президенту с просьбой помочь купить корову. Звонок в прямой эфир не попал, но его звонок записали. Обращение мальчика перенаправили в министерство сельского хозяйства республики. Мальчика искали по всей республике, так как обратным адресом был указан Усть-Янский улус, где его не оказалось. В результате уточнить точное местонахождение удалось гораздо позднее, нашли его в Чурапчинском улусе", - рассказали в министерстве.

Обращение также было направлено в управление сельского хозяйства Чурапчинского района, после чего связались с семьей мальчика. "Как выяснилось, Алеша <...> проживает с тетей. Данная семья сегодня остро нуждается в улучшении жилищных условий, так как несколько лет назад у них сгорел дом", - отмечается в сообщении. После пожара семья временно переселилась в свой гараж, но, "к сожалению, обстоятельства вынудили прожить в таких условиях больше четырех лет", добавили в министерстве.

На данный момент вопрос с приобретением коровы семье решен. Отмечается, что на днях семье передадут корову от СХПК "Мындагай" в Чурапчинском районе. "Также постараемся решить вопрос улучшения жилищных условий семьи. Данный вопрос беру под личный контроль" - привели в сообщении слова и. о. главы района Степана Саргыдаева.

"Это очень похвально, что Алеша в столь юном возрасте проявил заботу о благосостоянии своей семьи. Надеемся, что в результате его обращения, кроме коровы, семья <...> обретет и жилье, и эта история найдет свой счастливый конец" - сказал министр сельского хозяйства республики Александр Атласов.