Самую быструю в России канатную дорогу запустили в Кузбассе

ТАСС, 20 ноября. Самая быстрая в России канатная дорога "Восток" протяженностью 2,2 км и детский траволатор длиной 250 м заработали в спортивно-туристическом комплексе "Шерегеш" в Кузбассе. Об этом сообщается в субботу на сайте администрации Кемеровской области.

"Губернатор [региона Сергей Цивилев] поставил перед нами задачу - вывести "Шерегеш" в топ лучших курортов мира. Развитие невозможно без качественной горнолыжной инфраструктуры. Сегодня здесь запустили уникальную канатную дорогу - с повышенными показателями устойчивости, всепогодную, которая может работать в самых серьезных сибирских условиях, а также траволатор, который позволит безопасно перевозить самых маленьких туристов. Вместе с подъемником открыли еще шесть километров трассы. Все это - очередной шаг к выполнению поставленной губернатором задачи", - сказал министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский, слова которого приводятся в сообщении.

Пропускная способность шестиместного подъемника "Восток" - 2 400 человек в час. Это максимально быстрая в России кресельная канатная дорога: скорость составляет 6 м/ с. На вершину горы Мустаг она будет доставлять туристов за шесть минут. Подъемник оборудован ветрозащитными колпаками, он сможет работать даже при скорости ветра 20 м/с наверху. "Восток" оснащен системой рамной стабилизации кресел, благодаря которой они не будут раскачиваться, также предусмотрен подогрев сидений.

Отмечается, что оборудование построено компанией "Каскад", которая является оператором комплекса, в соответствии с соглашением о сотрудничестве по созданию благоприятных условий социально-экономического развития Шерегеша, которое было подписано в 2019 году. Инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей. Всего до 2025 года в рамках соглашения компания вложит в инфраструктуру курорта 2,5 млрд рублей. С 2019 года горнолыжная компания "Каскад" уже построила на горнолыжном курорте четыре подъемника с пропускной способностью 7,5 тыс. человек в час и 15 км горнолыжных трасс.