В Эстонии началась установка временных заграждений на границе с Россией

ТАЛЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Сил обороны Эстонии вместе с сотрудниками департамента полиции и погранохраны республики начали в субботу строительство временных пограничных заграждений на восточной границе.

"Только благодаря реальным действиям мы узнаем, какова совместная способность Сил обороны и департамента полиции и погранохраны по установке временных заграждений на границе и какие для этого необходимы материально-техническая база и людские ресурсы, - приводит агентство BNS слова заместителя гендиректора департамента полиции и погранохраны по охране границы Эгерта Беличева. - В настоящее время миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но, если оно изменится, быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции".

Как указано в сообщении, работы начались на северо-востоке страны в Нарве в русле реки Куйвайыги, а также на юго-востоке в деревне Меремяэ и на реке Пиуза.

Правительство Эстонии 17 ноября приняло решение призвать 1 684 резервиста на дополнительные учебные сборы "Шип-2021", в ходе которых будет установлены временные заграждения на границе. Как сообщил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, ведомство установит на восточной границе республики 130 км заградительной проволоки для предотвращения гибридной угрозы.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.