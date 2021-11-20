Медведев поздравил патриарха Кирилла с 75-летием

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием, отметив его вклад в укрепление межконфессионального диалога, мира и согласия в России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице Медведева в "ВКонтакте".

"Вся жизнь патриарха Кирилла - это образец самоотверженного пастырского служения, наполненного глубокой верой и мудростью. Как предстоятель Русской православной церкви он пользуется непререкаемым авторитетом у миллионов верующих, объединяет их вокруг вечных духовных ценностей. Неоценим вклад патриарха Кирилла в укрепление межконфессионального диалога, мира и согласия в России, сохранение русского языка и культуры. Во многом благодаря его деятельному участию расширяется взаимодействие Церкви с государственными институтами нашей страны", - отмечается в сообщении.