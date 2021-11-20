Путин разрешил присуждать госнаграды за успехи в патриотическом воспитании молодежи

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в положение о государственных наградах РФ. Соответствующий указ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Так, согласно документу, перечень заслуг, за которые могут присуждаться госнаграды, пополнили "социально-экономическое и технологическое развитие Российской Федерации, <...> духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи".

В частности, военные образовательные организации и учебные заведения МВД России теперь могут быть удостоены госнаград за значительные достижения не только в подготовке квалифицированных кадров, но и в "воспитании молодежи в духе патриотизма, уважения к истории и традициям Российской Федерации, готовности к выполнению задач в интересах обеспечения обороны и безопасности личности, общества и государства".

При этом военно-медицинские организации и лечебные заведения МВД могут награждаться за заслуги "в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действии и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни".

Другие положения

Помимо этого корректируются сроки, по истечение которых можно получить очередную госнаграду. Согласно действовавшим ранее нормам, награждение за новые заслуги и достижения проводилось не ранее чем через пять лет после предыдущего. Исключение составляли награждения за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу.

Новый указ закрепляет, что по решению руководителя Администрации президента РФ "очередное награждение государственной наградой за активное участие в реализации важных общественных проектов, значимые научные открытия и изобретения в различных сферах, иные выдающиеся заслуги перед государством может производиться без учета установленного срока".

Кроме того, положение дополнено подразделом, касающимся правил награждения коллективов предприятий и учреждений. Это связано с учреждением в августе текущего года почетного знака РФ "За успехи в труде".

Указ вносит и целый ряд других изменений, касающихся процедуры принятия решений о награждении, формулировок заслуг для разных наград и почетных званий, а также статутов ряда орденов.