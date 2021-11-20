В часы пик перевозчики Татарстана будут проверять QR-коды у пассажиров на остановках

КАЗАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники автотранспортных предприятий Татарстана будут проверять QR-коды пассажиров на остановках и при входе в общественный транспорт. Сотрудники будут носить специальные опознавательные жилеты, сообщил ТАСС председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

"Как будет проходить проверка? QR-коды будут проверять кондукторы в автобусах. Также QR-коды будут проверять при входе в автобус. На 65 остановках Казани в часы пик на помощь кондукторам придут сотрудники автотранспортных предприятий и контрольно-ревизионная служба комитета по транспорту Казани", - сообщил Темляков.

По его словам, QR-коды будут проверять и на остановках. Пока пассажир ждет автобус к нему может подойти сотрудник автотранспортного предприятия в специальном опознавательном жилете и попросить на проверку QR-код. "После проверки сотрудник предприятия сообщит кондуктору автобуса, что QR-код у пассажира есть", - сказал Темляков.

Он сообщил, что в автотранспортные предприятия Казани поступило оборудование для проверки QR-кодов. Оно было передано перевозчикам во временное пользование по решению правительства Татарстана. "Сейчас в автотранспортных предприятиях идет подготовка: на все телефоны устанавливают приложения по проверки QR-кодов, сим-карты, заряжаются аккумуляторы, оборудование проходит тестирование", - сообщил председатель ассоциации.

Ситуация в регионе

В Татарстане по решению властей с 22 ноября наличие QR-кода станет обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте. Также будут заблокированы транспортные карты жителей региона старше 60 лет, у которых нет QR-кода. Кроме того, запрещена продажа билетов на автовокзалах и автостанциях на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения (за исключением межрегиональных) без предъявления QR-кода.