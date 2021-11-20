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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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СК Белоруссии установил 109 потерпевших от действий польских силовиков на границе

© Пограничный комитет Белоруссии/ТАС

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии установил 109 потерпевших от действий польских силовиков на границе республики с Польшей 16 ноября. Об этом сообщил в субботу начальник отдела управления Следственного комитета по Гродненской области Игорь Черняк.

"К настоящему времени однозначно установлены и подтверждены экспертным путем факты применения польской стороной в отношении беженцев водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат, химических веществ. Установлены и допрошены в качестве потерпевших 109 лиц, в том числе 22 женщины, 15 детей. Из них - 10 малолетних", - отметил представитель следствия, слова которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

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