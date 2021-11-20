Политики в ФРГ выступают против обязательной вакцинации от COVID-19 всех групп населения

БЕРЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против введения обязательной вакцинации от коронавируса всех категорий населения. Такое мнение он высказал в субботу в эфире телеканала Bild .

"Не будет", - заверил Маас, отвечая на вопрос о возможном введении обязательной иммунизации всех групп населения Германии. "Потому что мы не считаем это необходимым. Мы также считаем это трудным с конституционной точки зрения", - отметил и.о. главы МИД ФРГ. При этом он уточнил, что для определенных категорий населения прохождение вакцинации будет обязательным. "И я думаю, что это правильно", - подытожил Маас.

В свою очередь эксперт по вопросам здравоохранения либеральной Свободной демократической партии Кристине Ашенберг-Дугнус также высказалась против обязательной иммунизации жителей Германии. "Введение общей принудительной вакцинации в качестве угрозы никому не поможет", - подчеркнула политик. Особенно те федеральные земли, в которых уровень заболеваемости коронавирусом достаточно высокий, должны, по ее мнению, сконцентрироваться на том, чтобы расширить предложения вакцинации и обеспечить контроль за соблюдением дополнительных мер, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции.

Ранее и. о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан также выразил аналогичную точку зрения и отверг необходимость введения обязательной вакцинации для всех жителей страны. "Это абсурд, требование об обязательной вакцинации для всех не будет соблюдаться. Это разорвет нашу страну на части", - утверждал Шпан. Вакцинация, по его словам, является личным решением каждого, которое, однако, "имеет огромные последствия для всех остальных".

В четверг и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела встречу с главами федеральных земель, по итогам которой был принят новый пакет мер, направленных на сдерживание темпов распространения инфекции. В частности, согласно решению властей, все работники сферы ухода за престарелыми и инвалидами, а также медперсонал должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. При этом сами жители Германии в основном высказываются против обязательной иммунизации всего населения. Так, как свидетельствуют результаты проведенного социологической службой Forsa опроса, в пользу требования обязательной вакцинации против коронавируса для всех категорий граждан высказались лишь 38% респондентов.

Эпидемиологическая ситуация в Германии

Вакцинация от коронавируса началась в ФРГ в конце декабря прошлого года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники социальных профессий. На сегодняшний день хотя бы одну дозу препарата получили около 58,6 млн немцев (70,4% населения), полностью привиты порядка 56,5 млн человек (67,9%). В ходе кампании использовались вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской фирмой AstraZeneca.

В последние недели уровень заболеваемости COVID-19 в Германии стремительно растет. По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, количество подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в ФРГ возросло за последние сутки на 63 924. С начала эпидемии инфекция обнаружена у 5 312 215 жителей страны. От последствий вызываемого коронавирусом заболевания за 24 часа умерли 248 пациентов. Общее число летальных исходов за все время пандемии в стране достигло 98 987. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (количество случаев заражения в течение недели на 100 тысяч человек) вновь обновил свой максимум и составил 362,2.