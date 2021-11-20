Дональда Туска лишили водительских прав на три месяца за превышение скорости

ВАРШАВА, 20 ноября. /ТАСС/. Полиция Польши лишила бывшего председателя Европейского совета, экс-премьера республики и лидера крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональда Туска водительских прав на три месяца за превышение скорости. Об этом сообщил в субботу в Twitter сам политик.

"Есть нарушение правил дорожного движения. Есть наказание в виде лишения прав на три месяца, десяти штрафных баллов и штрафа", - информировал Туск, подчеркнув, что считает наказание справедливым и принимает его без дискуссии.

Инцидент произошел в центральном Мазовецком воеводстве Польши. "Около 11:00 (13:00 мск) в местности Вишнево возле города Млава полиция задержала 64-летнего водителя Skoda, который в городской черте превысил скорость более чем на 50 км/ч. Он лишился прав и получил штраф", - информировала пресс-секретарь местной полиции Анна Павловская.

По данным информационного портала Interia, Туск ехал со скоростью 107 км/ч.