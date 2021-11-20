Минтруд заявил, что выигрыш в лотерею не может быть поводом для лишения детских выплат

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Выигрыш в лотерею или на тотализаторе будет учитываться при оценке доходов семьи для назначения детских выплат, как и заработок. Однако сам по себе такой выигрыш не будет поводом для лишения пособия, сообщается в субботу на сайте ведомства.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на проект Минтруда сообщил, что проектом предлагается при подсчете уровня нуждаемости семьи учитывать также "доходы, полученные в результате выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других, основанных на риске игр", и если в результате выигрыша доходы семьи окажутся выше прожиточного минимума, то она может потерять право на пособие.

"Сообщение о появлении некого перечня поводов для лишения пособий не соответствуют действительности. В проекте постановления, направленном на общественное обсуждение, уточняются правила оценки доходов и имущества граждан при назначении пособий. <…> При оценке доходов при этом будет учитываться не только заработок, но и средства, выигранные в лотерею или на тотализаторе. Сам факт выигрыша не является основанием для лишения пособия. Речь идет лишь о том, что эти средства, как и заработок, будут учитываться при оценке нуждаемости семьи", - говорится в сообщении.

В Минтруде пояснили, что согласно проекту постановления, из учета доходов и имущества исключаются: недвижимость и транспортные средства, находящиеся под арестом; транспортные средства, находящиеся в розыске; гранты, выданные семье на предпринимательскую деятельность; целевые субсидии на приобретение жилья или транспорта, которые выдаются в регионах для нуждающихся семей, и само имущество, приобретенное за средства этих субсидий.

Кроме того, при оценке доходов в составе семьи не будут учитываться: лица, находящиеся в розыске, признанные недееспособными или находящиеся на государственном обеспечении (например, на принудительном лечении, на срочной службе, в тюрьме или под арестом).

Комплексная оценка нуждаемости применяется при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет включительно, которая составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, составляющего 50% от регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина, и ежемесячного пособия на ребенка от 8 до 17 лет, предоставляемого одиноким родителям в размере от 50% регионального прожиточного минимума ребенка. Изменения подготовлены по итогам анализа осуществления указанных мер социальной поддержки и сложившейся правоприменительной практики, сообщили в Минтруде.