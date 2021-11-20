Власти ХМАО изымут свиней в хозяйстве, где зафиксировали вспышку АЧС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа изымут свиней из хозяйства в Сургутском муниципальном районе, где зафиксировали африканскую чуму свиней. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства региона, опубликованном на едином официальном сайте государственных органов.

"До 23 ноября 2021 года организовать изъятие свиней всех половозрастных групп и продуктов животноводства при ликвидации очага африканской чумы свиней на территории крестьянского (фермерского) хозяйства "Капсамун В.П." Сургутского муниципального района", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, в зависимости от количества изъятых животных подготовят расчет для возмещения ущерба за отчуждение свиней.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова ввела карантин из-за африканской чумы свиней в КФХ "Капсамун" в Сургутском районе, где погибло более 200 свиней из 410. После этого в районе ввели режим ЧС муниципального уровня.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо.