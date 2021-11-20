Лауреат ордена Дружбы надеется на восстановление связей между Великобританией и Россией

ЛОНДОН, 20 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Профессор трансплантологии Имперского колледжа Лондона Надей Хаким, награжденный Орденом Дружбы за вклад в развитие сотрудничества между Великобританией и Россией, надеется на восстановление связей между двумя странами. Об этом Хаким, являющийся вице-президентом Британского Красного Креста, заявил в субботу в беседе с корреспондетом ТАСС.

"Я считаю, что мосты нужно восстанавливать, и посол [РФ в Соединенном Королевстве Андрей] Келин много над этим работает. Я рад возможности участвовать в понадобившемся вновь укреплении отношений между Великобританией и Россией", - сказал профессор, написавший больше двух десятков медицинских учебников и редактирующий научный журнал International Surgery.

В разговоре с ТАСС Хаким выразил сожаление по поводу того, что британская пресса, по его мнению, публикует много недостоверной информации о России, "создавая впечатление, что мы имеем дело с кем-то, с кем нельзя даже вести диалог". Он считает такое положение вещей "совершенно недопустимым".

"Большинство моих русских знакомых в Лондоне радовались, что я получил Орден Дружбы, но было и несколько таких, которые, сами будучи персонами нон-грата в России, сказали, что я не должен был его принимать. На это я отвечал, что очень горжусь тем, что мою кандидатуру утвердил президент России. С вашей страной у меня связано только хорошее, и мой опыт общения с русскими - и в Лондоне, и в России, и в США - всегда был потрясающим", - рассказал собеседник агентства.

Указ о награждении Хакима почетным орденом за "вклад в развитие дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Великобритании" был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 18 ноября.

Знакомство с СССР

Приглашение в первый раз посетить СССР Хаким получил больше 30 лет назад от тбилисского хирурга Мераба Киладзе, с которым он подружился во время стажировки в клинике Майо в американском Рочестере (штат Миннесота). Выучив основы русского языка, британец отправился в Москву участвовать в медицинском исследовательском проекте. После этого он продолжал ездить в Россию, работая над укреплением связей Имперского колледжа Лондона и Университета Болтона с московскими вузами. По его словам, взаимодействие в этой сфере оказалось очень плодотворным и позволило открыть в Великобритании новый симуляционный центр медицинской подготовки с помощью приехавших из Москвы хирургов.

"Мое знакомство с Россией началось в 1989 году, когда я впервые побывал в Москве, и после этого я не раз туда возвращался. Я участвовал в британско-российском сотрудничестве на многих направлениях, включая медицину, науку, исследовательскую деятельность, искусство и музыку, внося свою лепту в развитие связей между двумя нашими странами", - говорит Хаким.

Хирург и скульптор

Среди знакомых и коллег профессор Хаким известен не только как один из ведущих британских специалистов в области трансплантологии, но и как полиглот, музыкант-кларнетист и талантливый скульптор. Занимаясь этим хобби уже больше 20 лет, в последние годы он увлекся созданием скульптурных портретов глав государств и правительств разных стран мира. По его моделям среди прочих были отлиты бронзовые бюсты королевы Великобритании Елизаветы II, президента Франции Эмманюэля Макрона, экс-президента США Дональда Трампа, главы британского правительства Бориса Джонсона и президента России Владимира Путина.

"Да, такое у меня хобби, - со смехом говорит хирург. - Я создал два бюста Путина, один из которых установлен в российском посольстве, а второй уже находится в Москве. Надеюсь, что в следующем году мне представится возможность лично вручить его российскому президенту. Эту работу я очень люблю и горжусь ей, так как она отражает силу личности президента, и мои знакомые сходятся в том, что это одно из лучших моих произведений".