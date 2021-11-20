В Вильнюсе прошел митинг против действий властей в связи с пандемией

ВИЛЬНЮС, 20 ноября. /ТАСС/. Митинг против действий властей в связи с пандемией коронавируса состоялся в субботу в Вильнюсе. По оценкам полиции, в нем приняло участие около 1,5 тыс. человек, хотя разрешение было выдано на проведение акции с участием 500 человек.

Митингующие собрались на Кафедральной площади с плакатами, содержащими требования от президента страны вернуть в действие конституцию, вопреки которой, по их мнению, введены дискриминационные меры по отношению к тем, кто не привился от коронавируса. Затем они прошли шествием по главному столичному проспекту к зданиям правительства и Сейма (парламента), чтобы оставить там венки и зажечь свечи в знак того, что "для власти нация уже не существует, умерла", как отмечали участники акции. Она завершилась у президентского дворца. Митингующие обратились с призывом к главе государства реагировать на происходящее, запросить Конституционный суд о законности действий правительства.

Кабмин Литвы 13 сентября ввел жесткие ограничения для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса. Согласно решению правительства, лица, не получившие так называемый паспорт возможностей, не могут посещать торговые центры, площадь которых составляет более 1,5 тыс. кв. м, все непродовольственные магазины. Им не предоставляются контактные услуги, закрыт вход в учреждения общепита, на публичные мероприятия. Паспорт возможностей в электронном или бумажном варианте может быть выдан привившимся от коронавируса, а также переболевшим, если медицинский тест показывает достаточное количество антител.

За происходившим в субботу следила полиция. Инцидентов не зафиксировано. На аналогичный митинг 10 августа у здания парламента собралось около 5 тыс. человек. По истечении согласованного с властями срока проведения акции несколько сотен человек остались у Сейма и заблокировали выходы из здания, тем самым не давая депутатам выйти. Произошли столкновения с полицией. По факту организации беспорядков ведется следствие. Подозрения предъявлены почти 100 лицам.