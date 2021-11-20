Прокуратура не нашла нарушений в больнице Медногорска, где инвалид передвигался на коленях

ТАСС, 20 ноября. Прокуратура не обнаружила нарушений в больнице Медногорска Оренбургской области, где была организована проверка после видео с передвигающимся на коленях инвалидом-колясочником. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона в своих соцсетях.

"По информации главного врача, больницу сегодня проверили представители прокуратуры города Медногорска, нарушений не выявлено", - говорится в сообщении.

Также Минздрав разместил видео, на котором представитель мужчины с инвалидностью рассказала, что он сам выбрал удобный для него способ передвижения и отказался от коляски, которую ему предложила фельдшер поликлиники. Она также отметила, что претензий к врачам с их стороны нет.

В субботу пресс-служба прокуратуры Оренбургской области сообщала, что ведомство организовало проверку обеспечения доступной среды для инвалидов в больнице Медногорска Оренбургской области после сообщений о передвигавшемся на коленях в медучреждении мужчине. Отмечалось, что в ходе проверки будет дана оценка качества организации работы по оказанию медицинских услуг в ГБУЗ "Городская больница" Медногорска. Также прокуратура проверит исполнение законодательства в части обеспечения доступной среды для инвалидов.