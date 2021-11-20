Эвакуация из Кабула. Самолеты ВКС России вывезли из Афганистана более 200 человек

КАБУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Три самолета Ил-76 ВКС РФ 18 ноября вывезли в общей сложности более 200 граждан России, Белоруссии, Армении, Украины и Афганистана из Кабула. Это уже второй вывозной рейс из страны, первая такая операция состоялась в конце августа. Тогда из Афганистана были эвакуированы около 400 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Второй рейс был по-настоящему долгожданным - его удалось организовать спустя целых три месяца. Новый старый аэропорт Журналисты, освещавшие первую операцию по вывозу россиян из Афганистана в конце августа, вспоминают, что тогда ситуация в кабульском аэропорту была сложной: контролируемый США аэропорт осаждали толпы афганцев, вокруг стреляли, а на следующий день после эвакуации у аэропорта прогремели взрывы, в результате погибли десятки людей.

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Сегодня практически ничего не напоминает о хаосе тех дней. В аэропорту чисто, спокойно взлетают и садятся самолеты. Их пока мало, так как авиасообщение возобновлено лишь с очень небольшим числом стран. Кроме трех российских Ил-76 в течение дня в аэропорту можно было увидеть всего несколько воздушных судов: афганских авиакомпаний Ariana Afghan Airlines и Kam Air, иранской Mahan Air и "Катарских авиалиний". Однако о нормальном функционировании аэропорта говорить еще рано. В шесть часов вечера он уже закрывается, вероятно, по соображениям безопасности. Аэропорт патрулируют вооруженные талибы (движение "Талибан", запрещено в РФ). Они кажутся достаточно благожелательными и не возражают, когда журналисты их фотографируют или снимают на видео. Один из них "обеспечивает правопорядок", сидя в потрепанном офисном кресле у края взлетно-посадочной полосы. Рядом с ним находится такое же кресло, которое пока пустует, и зонтик от солнца. Хотя талибы переименовали аэропорт, убрав из названия имя экс-президента страны, на терминале сохранилась прежняя надпись на английском языке "Международный аэропорт Хамида Карзая". По-видимому, от прежних хозяев в аэропорту остались и клумбы с розами. На стоянке можно увидеть самолеты ВВС Афганистана, однако, кажется, что они не поднимались в небо с того дня, как талибы взяли Кабул в начале сентября. Долгожданный рейс Истории эвакуирующихся очень схожи. Большинство приехали в Афганистан навестить родственников незадолго до захвата Кабула талибами и застряли на несколько месяцев. Многие афганцы живут в России не один десяток лет, имеют в этой стране семью и работу.

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"Очень долго ждали этот рейс, - признается Абдул Рахман. - Где-то три с половиной месяца назад я приехал в Афганистан навестить своих родителей, 15 августа я хотел вернуться, но пришли талибы, и я ждал момента, когда нас эвакуирует Россия". Он приехал в Санкт-Петербург еще в 1987 году учиться в Военно-медицинской академии. "В 1991 году всех курсантов отправили обратно в Афганистан, а три человека остались в России, и до сих пор мы там работаем и живем. Моя семья в России, а отец, мама и братья живут в городе Пагман под Кабулом", - рассказывает Абдул Рахман. До недавнего времени в РФ у него был только вид на жительство, а о получении гражданства он узнал уже в Афганистане. "Я в России уже тридцать лет, я там учился, - говорит Тахир из Рязани. - Но жена и дочка в Афганистане. Я обратился в посольство РФ, но там мне сказали, что пока визы им дать не могут". Тахир пока решил ехать в Россию один, чтобы зарабатывать и присылать семье деньги. "За те три месяца, которые я был в Афганистане, я потратил все деньги, которые были, ничего не осталось, - говорит он. - Слава богу, нас вывезут бесплатно. Из Москвы сразу поеду в Рязань". Когда талибы пришли к власти, было страшно, а сейчас страх исчез, признается Тахир. "Но народ очень плохо живет, в нищете абсолютной", - вздыхает он. Кисмат Хан живет в Санкт-Петербурге уже 32 года, а в Кабул прилетел за неделю до его захвата талибами. "Первое время было очень опасно. Мы думали, что это те же талибы, которые двадцать лет назад тоже захватили здесь власть. Но талибы немного изменились". На произвол талибов люди не жалуются, но признаются, что зарабатывать на жизнь стало очень тяжело. "Здесь вообще нет работы. Сейчас очень трудно, у некоторых людей даже нет хлеба", - говорит Фарид Ахмед Ахмади из Москвы.

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При посадке на самолет медики измеряют температуру у всех пассажиров. "Все в Кабуле в основном вакцинировались, а в России многие почему-то не хотят вакцинироваться. Я тоже удивляюсь", - разводит руками Саларзай Навруз. Он окончил медицинский университет в Уфе, после чего вернулся на родину. Российское гражданство получил пять лет назад. "Работал в Кабуле врачом, я специалист по общей хирургии. Сейчас потерял работу, - говорит он с горечью. - Я потому и еду в Россию, чтобы там найти хоть какую-то хорошую работу по своей специальности. Единственное - я работал здесь семь или восемь лет, я не знаю, это зачтут это как опыт или нет". Семья пока осталась в Кабуле. "Потом устроюсь на работу - привезу", - с уверенностью говорит Саларзай. Где остановиться в России, он пока не решил: "Если понравится, останусь в Москве. Если не понравится, поеду обратно в Уфу, там много друзей. Уфа для меня как вторая родина". Второй дом Бортами Минобороны из Афганистана впервые вывезли десятки курсантов российских военных вузов. "Я учусь на третьем курсе. Проходил практику в Кабуле", - рассказывает Мохаммад Мохаммади родом из афганского Бамиана. С приходом талибов все изменилось, но курсант все же надеется вернуться служить в Афганистан.

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