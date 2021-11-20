На протесты против локдауна и обязательной вакцинации в Вене пришли 40 тыс. человек

ВЕНА, 20 ноября. /ТАСС/. Около 40 тыс. человек приняли участие в субботних демонстрациях в Вене, протестуя против мер правительства Австрии по борьбе с коронавирусной инфекцией. Как сообщили в субботу корреспонденту ТАСС в управлении полиции Вены, акции протеста прошли в целом спокойно.

"Ориентировочно было около 40 тыс. участников", - сказал официальный представитель полиции в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.

По его словам, демонстрации в столице Австрии прошли спокойно. Были зафиксированы единичные инциденты, когда полиции пришлось применить силу в ответ на агрессивные действия со стороны отдельных протестующих против сотрудников правоохранительных органов.

Лидер оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС), выступившей одним из инициаторов мирных демонстраций, Херберт Кикль заявил о почти 100 тыс. участников протестов. В распространенном заявлении он поблагодарил протестующих за мирную акцию против "корона-диктатуры" действующего правительства. Он также выразил признательность сотрудникам полиции за профессиональную и примерную работу, которая способствовала соблюдению основного права на свободу собраний в Вене.

Правительство Австрии из-за критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 и загруженностью больничных коек объявило о введении с 22 ноября общенационального локдауна на три недели для всех жителей, а также о подготовке обязательной вакцинации от нового коронавируса с февраля 2022 года.