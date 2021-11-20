Во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ из 6 тыс. участников победили 60

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ, финальная часть которого проходила в рамках программы Молодежного научного форума "Наука будущего - наука молодых", состоялась в Москве. Победителями стали 60 человек из 6 тыс. подавших заявки, сообщили в субботу в пресс-службе Форума.

По словам руководителя Программного комитета форума, профессора МГУ Дмитрия Иванова, в ходе отборочного тура из более чем 6 тыс. заявок были отобраны 300 финалистов, победителями конкурса стали 60 студентов и аспирантов из вузов, представляющих все федеральные округа. Конкуренция составила более 100 человек на одно место в списке победителей конкурса.

"По всем десяти научным направлениям, по которым проводился конкурс, между членами научного жюри, а это очень уважаемые в мировой науке люди, шли очень острые дискуссии на этапе определения победителей. Студенты и аспиранты из региональных университетов по уровню теоретической и практической подготовки ни в чем не уступают представителям столичных вузов. Это свидетельствует о значительно выросшем качестве исследовательской деятельности, о развитии приборной базы университетских лабораторий, об очень высоком уровне мотивации молодых ученых", - приводит пресс-служба слова Иванова, который также является руководителем направления Биоматериалы Научного центра генетики НТУ Сириус и директором исследований CNRS (Франция).

"Наука будущего - наука молодых" - ежегодный форум, который проходит с 2014 года с участием самых знаменитых ученых современности. В разные годы в его работе принимали участие лауреаты Нобелевской премии Жорес Алферов, Жан-Пьер Соваж, Жерар Муру и другие известные исследователи. В этом году Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего - наука молодых" прошел 17-20 ноября в комбинированном формате на базе НИТУ "МИСиС", Сеченовского университета и БФУ им. Канта. Форум прошел в рамках Года науки и технологий.

По данным Минобрнауки России, в ходе форума, в котором приняли участие более 600 человек, в том числе ученые из 16 стран, состоялись более 400 научных докладов, прошла научная конференция "Наука будущего", международные дни науки Германии, Франции, Греции, был открыт созданный в Калининградской области карбоновый полигон "Росянка". Одним из важных событий форума стало заседание Совета по грантам правительства Российской Федерации, в ходе которого были приняты решения об очередных этапах развития программы мегагрантов.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что форум "Наука будущего - наука молодых" дает возможность специалистам из разных исследовательских областей пообщаться с молодыми коллегами, рассказать им о своих исследованиях и научном опыте в самых передовых сферах, а также обеспечить популяризацию программы мегагрантов, обмен мнениями и обсуждение проблемных вопросов.