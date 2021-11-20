В Бразилии открылась фотовыставка, посвященная годовщине визита в страну патриарха Кирилла

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 ноября. /ТАСС/. Выставка фотографий, рассказывающих о визите Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Бразилию в 2016 году, открылась в Рио-де-Жанейро. Торжественная церемония состоялась в субботу в кафедральном соборе Святого Себастьяна в присутствии архиепископа Рио-де-Жанейро кардинала Орани Жоау Темпесты и посла России в Бразилии Алексея Лабецкого.

"Это особый момент для нашего собора, под крышей которого сегодня собрались представители разных церквей, чтобы отметить пятилетнюю годовщину визита патриарха Кирилла", - сказал кардинал Темпеста, напомнив, что открытие выставки проходит в день 75-летия главы Русской православной церкви. По мнению священнослужителя, подобные мероприятия лишний раз подчеркивают единство западной и восточной христианских церквей и служат "укреплению диалога и братства". "Мы говорим на разных языках, наши литургии отличаются, но мы едины в нашей вере и стремлении к справедливости", - подытожил он.

По словам настоятеля храма Святой великомученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро игумена Иннокентия (Деньщикова), открытие выставки стало важным событием для прихожан его церкви. "Ее уже называют вторым посещением патриарха Рио-де-Жанейро. В духовном понимании так оно и есть", - сказал он. В знак благодарности за помощь в организации выставки игумен Иннокентий вручил кардиналу Темпесте благодарственное письмо епископа Аргентинского и Южноамериканского Леонида (Солдатова).

"Мероприятия, подобные этому, служат прочной основой нашего сотрудничества и дружбы между нашими народами", - отметил российский посол Алексей Лабецкий.

В экспозиции представлены двадцать фотографий, на которых запечатлены основные моменты визита патриарха Кирилла в Бразилию в феврале 2016 года: встреча с тогдашним бразильским президентом Дилмой Роуссефф в Бразилиа, молебен у подножия статуи Христа-Искупителя на вершине горы Корковаду, посещение православных храмов крупнейшей латиноамериканской республики, общение с прихожанами.

Посетить экспозицию можно будет до 4 декабря.