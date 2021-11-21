Эксперт: прививка от гриппа не снизит количество антител к COVID-19

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Вакцинация от гриппа не отразится на количестве антител у переболевших COVID-19, сообщил ТАСС доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.

"Такой взаимосвязи нет. Иммунная система избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм или в виде возбудителя - активного вируса, или с вакцинным препаратом. Прививка от коронавирусной инфекции не помеха вакцинации против гриппа", - заявил Коновалов.

Он подчеркнул, что вакцинация не несет никакого вреда и прививаться можно в течение всего сезона. "Если вы хотите, чтобы вакцинация не наложилась на заболевание любой воздушно-капельной инфекцией от возможного источника в очереди на прививку, вам в любом случае необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты и гигиены. Поскольку у иммунной системы нет календаря, прививка сработает вне зависимости от даты вакцинации, окажет защитный эффект", - сказал специалист.

В этом году в Российской Федерации есть вакцинные препараты, которые защищают как от трех вариантов гриппа, так и от четырех - за счет введения компонентов против второго варианта вируса гриппа B, а сам иммунитет сформируется примерно в течение двух недель после проведенной прививки, сообщил он.

Инфекционист добавил, что взаимосвязи вакцинации с возможностью заболеть нет, человек может заболеть любой респираторной инфекцией как до вакцинации, так и после (с уменьшением, конечно же, возможности заболеть той инфекцией, против которой он привился две-три недели назад). "Средства индивидуальной защиты в эпидсезон - осенне-зимний период - следует использовать вне зависимости от вакцинации против COVID-19 или гриппа", - посоветовал эксперт.

Реакция иммунной системы

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова также сообщила, что иммунная система работает совершенно автономно в отношении каждой отдельной инфекции.

"Мы с вами постоянно встречаемся с самыми разными патогенами, не только с гриппом и коронавирусной инфекцией, но и с другими вирусами. И наша иммунная система каждый раз работает именно в отношении каждого из встречающихся ей патогенов, поэтому не имеет значения, с чем она встретилась: с гриппом, коронавирусной инфекцией, корью или, может быть, еще с каким-то другим вирусом - на каждый антиген наш организм работает автономно", - рассказала инфекционист.

Как сообщалось, Минздрав России одобрил одновременное введение вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник Лайт", а также вакцины против гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату. Как говорится в документе, взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт", так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении. При этом в инструкции отмечается, что смешивание вакцины "Спутник Лайт" с другими вакцинами или лекарственными средствами в одном шприце не допускается.