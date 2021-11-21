Президент Республики Кипр заявил, что примет меры в отношении противников вакцинации

НИКОСИЯ, 21 ноября. /ТАСС/. Противники вакцинации на Кипре столкнутся с рядом ограничительных мер, если не привьются от коронавируса в ближайшие недели. Об этом заявил в субботу президент Республики Кипр Никос Анастасиадис.

Отвечая в Лимасоле на вопросы кипрских журналистов о том, будут ли власти острова прибегать к ужесточению ограничительных мер для населения на фоне ухудшения эпидемических показателей, глава государства сказал, что сначала жителям страны предоставят "двух-трехнедельный" период для того, чтобы либо получить первый компонент вакцины, либо завершить курс вакцинации второй прививкой, либо привиться бустерной дозой. По словам Анастасиадиса, введение такого периода станет "первым решением, которое пошлет мощный сигнал" противникам вакцинации, "прежде чем принимать более жесткие меры", потому что у властей "нет выбора". "После этого, конечно, меры будут ужесточены", - добавил президент.

Он подчеркнул, что "во избежание полного локдауна" следует отстранить не желающих вакцинироваться людей от появления в ряде общественных мест, заметив, что к такой практике уже прибегают правительства Греции, Австрии и Франции. "Если мы не хотим доводить компании до банкротства из-за упрямства некоторых людей, у нас нет выбора", - добавил президент. Говоря о противниках вакцинации, глава государства сказал, что "они должны наконец понять, что настало время для осознания того, что у человека есть еще и социальная ответственность".

В ближайший понедельник Анастасиадис обсудит ухудшающуюся эпидемическую ситуацию на острове с министром здравоохранения Кипра Михалисом Хаджипанделасом непосредственно перед тем, как последний выслушает предложения Научно-консультативного совета по борьбе с пандемией. Как ожидается, в среду министр вынесет на рассмотрение кабмина предложения о новых мерах по противодействию распространению коронавируса.

В субботу Хаджипанделас заявил в Ларнаке, что кипрские власти не имею права подвергать непривитых граждан полной изоляции, однако на острове "могут быть введены некоторые ограничения на их передвижение".

С начала ноября на Кипре стал наблюдаться неуклонный рост числа заражений и снова замаячила потенциальная угроза дефицита мест в ковидных отделениях медучреждений. В минувшую пятницу на греческом юге Кипра было выявлено 475 инфицированных коронавирусом, что стало самым большим показателем суточного прироста числа заражений с 12 августа.