В МВД рассказали, в каком возрасте в России водители чаще всего совершают ДТП

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Водители в возрасте от 30 до 40 лет чаще всего в России совершают ДТП. Это следует из подготовленного МВД РФ обзора о дорожно-транспортной аварийности за девять месяцев этого года, с которым ознакомился ТАСС.

"Наибольшее количество ДТП (27,5%) совершено водителями возрастной группы от 30 до 40 лет, в происшествиях, совершенных данными водителями, также отмечено наибольшее число погибших (27,8%) и раненых (27,9%)", - говорится в материалах.

При этом в автоавариях, совершенных водителями в возрасте от 50 до 60 лет, наиболее тяжелые последствия. "Вместе с тем наибольший рост погибших отмечен в происшествиях, произошедших по вине водителей возрастной группы от 14 до 16 лет (их количество увеличилось на 61,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)", - сказано в обзоре.

В МВД отметили, что заслуживает внимания тенденция распределения тяжести последствий ДТП между группами водителей с разным стажем управления. С увеличением стажа водителей растет и значение тяжести последствий, совершенных ими автоаварий. Так, для начинающих водителей со стажем управления до двух лет величина данного показателя составила 6,2, а для водителей со стажем свыше 15 лет - 8,4.

Всего в России за девять месяцев зарегистрировано 96 314 ДТП, в которых погибли или пострадали люди. За это время в автоавариях погибли 10 516 человек и получили ранения 121 573 человека.