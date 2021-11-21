На Камчатке из-за циклона возможны сход снежных масс и повышение уровня воды на реках

ТАСС, 21 ноября. Сход снежных масс возможен в ряде районов Камчатского края из-за Охотоморского циклона, также из-за сильных осадков ожидается повышение уровня на реках. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления МЧС России.

"В связи с влиянием циклона действуют штормовые предупреждения Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", - говорится в сообщении. Уточняется, что 21-23 ноября возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника.

Также с 20 по 22 ноября из-за сильных осадков на южных реках края ожидается повышение уровней воды. Возможно затопление участков поймы рек Авача и Камчатка, добавили в управлении.

Накануне под влияние Охотоморского циклона попали Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Елизовский и Усть-Большерецкий муниципальные районы. Там зафиксированы сильный мокрый снег, метель, ветер на побережьях достигал 25-30 м/с.

В данный момент отмечаются мокрый снег и сильный ветер в Усть-Большерецком, Елизовском и юге Мильковского муниципальных районов, а также Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. "На ликвидацию последствий происшествий, связанных с прохождением циклона, спасатели не привлекались. В краевой столице обеспечено движение по всем направлениям. Пассажирские автобусы ходят в соответствии с маршрутным расписанием", - добавили в МЧС.