Эксперт: обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет стоит ввести на федеральном уровне

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет должна быть введена на федеральном уровне, так как они входят в группу риска тяжелого течения заболевания. Таким мнением с ТАСС поделился специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Да, конечно, стоило бы, это группа риска", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "У людей к этому возрасту уже скапливаются определенные болезни, которые способствуют тяжелому течению заболевания, поэтому вакцинация для них - это защитное средство № 1", - рассказал Жемчугов.

По его словам, у граждан старше 60 лет, как правило, все имеющиеся хронические заболевания проявляются открыто. "У больных хроническими заболеваниями, как правило, есть врач лечащий, который ведет данное заболевание. И он может выбрать оптимальный срок для вакцинации, чтобы она не пересекалась с курсом лечения или периодом обострения", - добавил эксперт.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал ТАСС, что поддержал бы идею введения обязательной вакцинации для граждан старше 60 лет, но при условии разработки специальных методических рекомендаций.

"Прежде чем вводить обязательную вакцинацию для этой категории граждан, все-таки было бы целесообразно разработать систему консультирования этих пациентов у узких специалистов и разработать отдельные методические рекомендации по узким специальностям по медотводам, по правилам медотводов, правилам поддерживающей терапии хронических заболеваний и по правилам дополнительных обследований, если они нужны для лиц старше 60 лет. Потому что в данный момент мы сейчас с вами регламентированных методических пособий по этому направлению не имеем", - отметил он.