Непогода привела к отмене и задержке некоторых рейсов на Сахалине

ТАСС, 21 ноября/. Рейсы из Александровска-Сахалинского в Южно-Сахалинск и в обратном направлении отменены, рейсы из столицы Сахалинской области в Курильск и обратно задерживаются из-за непогоды.

По данным онлайн-табло, два рейса с маршрутом Александровск-Сахалинский - Южно-Сахалинск и обратно отменены. Прибытие рейса с маршрутом Курильск - Южно-Сахалинск, запланированный ранее в 22:30 (14:30 мск), ожидается 22 ноября в 01:00 (17:00 мск 21 ноября). Вылет в Курильск перенесен на 22:00 (14:00 мск).

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта столицы Сахалинской области, рейсы задерживаются из-за погодных условий, отмечается сильный боковой ветер.

В субботу на нескольких рейсах по перечисленным маршрутам отмечались задержки из-за непогоды.

Утром в Южно-Сахалинске температура воздуха составила минус четыре градуса Цельсия.