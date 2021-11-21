Туристический маршрут по партизанским местам впервые запустили под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Туристический маршрут по местам Степно-Баджейской республики, партизанского объединения во время гражданской войны, воевавшего с белогвардейцами в 1918-1919 годах, впервые запустили в Манском районе. Об этом ТАСС сообщил глава района Артем Черных.

"В рамках развития туристической деятельности администрацией Манского района совместно с туроператорами, владельцами туристических объектов, производителями сельхозпродукции, организациями культуры разрабатываются туристические маршруты. Одним из первых таких комплексных мероприятий стал туристический маршрут по "Баджейской республике", реализуемый компанией "Альтамира" и фондом "РОСТ" (некоммерческий фонд по развитию туризма в регионе)", - сообщил Черных.

По его словам, в программе тура погружение в историю с посещением памятных мест, музея, а также дегустация продукции местных производителей. Особой популярностью пользуются мед и сыр.

Как сообщил ТАСС представитель фонда "РОСТ" Александр Сиротинин, в районе есть несколько локаций, связанных с историей гражданской войны. Одна из них гора Барзаначка в поселке Нарва, где произошло одно из важных сражений. Также поселок Степной Баджей, где была ставка партизанской армии. Эти места включены в туристический маршрут.

Степно-Баджейская партизанская республика образовалась осенью 1918 года и просуществовала около полугода, оттянув на себя значительные силы армии адмирала Колчака и интервентов. Летом 1919 года партизанская армия отступила в Урянхайский край (современная Тува), откуда вскоре повела наступление на Минусинск и далее на Красноярск, где в январе 1920 года соединилась с Красной армией.