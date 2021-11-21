В МЧС рекомендовали рыбакам не выходить на непрочный лед

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России постоянно напоминают людям об опасности нахождения на замерзших водоемах, в том числе призывают рыбаков не рисковать жизнью и дождаться образования толстого льда. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

Осень и зима для специалистов Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России не самое простое время, поскольку активное формирование первого льда завершено, но он еще не окреп, а желающих выйти на него немало. Именно поэтому спасатели ведомства постоянно проводят профилактическую работу с населением на замерзших водоемах. Особое внимание во время патрулирования специалисты МЧС России уделяют любителям порыбачить.

"Вручают им памятки с правилами безопасного поведения у водоемов в период ледостава и рассказывают о порядке действий при несчастном случае на воде. Сотрудники МЧС России рекомендуют рыбакам не рисковать своей жизнью и дождаться крепких, устойчивых морозов, при которых образуется толстый, прочный лед", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, специалисты всегда внимательны к безопасности детей на водоемах. "Очень важно правильно объяснить детям, что лед сейчас неустойчив, выходить на него категорически запрещено. При этом несовершеннолетним гулять у водоема без сопровождения взрослых также нельзя", - отметил старший госинспектор ГИМС по Оренбургской области Юрий Коханенко. - Прошу обратить внимание родителей на то, чтобы они ни в коем случае не отпускали детей одних на водоемы".