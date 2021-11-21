Небольшие осадки, гололедица и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве 21 ноября

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица и до плюс 2 градусов ожидаются в воскресенье в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от нуля до 2 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов.