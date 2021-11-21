Эксперт: геномная регистрация мигрантов может помочь раскрываемости преступлений

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская считает, что геномная регистрация трудовых мигрантов может помочь раскрываемости особо опасных преступлений.

"С учетом общественной опасности преступлений и сложности их расследования следует предусмотреть обязательную геномную регистрацию подозреваемых, обвиняемых в этих преступлениях, включая мигрантов. Это позволит расширить банк данных и повысить влияние геномной регистрации на выявление лиц, совершивших особо опасные криминальные деяния среди этой категории лиц", - сказала собеседница ТАСС.

В российском законодательстве производство обязательной геномной регистрации урегулировано федеральным законом от 03.12.2008 № 242-ФЗ. По словам эксперта, указанный в нем список лиц может быть расширен, однако важно помнить, что процесс регистрации требует соблюдения принципов законности, гуманизма, конфиденциальности, а также сочетания добровольности и обязательности.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин заявил, что все трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья должны проходить геномную регистрацию. Предложения СК связаны с ростом количества противоправных деяний трудовых мигрантов, что порождает социальную напряженность и обострение криминогенной ситуации в России. Так, за шесть месяцев 2020 года правоохранительными органами расследовано более 17 тыс. преступлений, совершенных иностранцами, а уже за шесть месяцев 2021 года - почти 19 тыс. При этом в структуре преступности мигрантов отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих повышенную общественную опасность.