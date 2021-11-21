Москва и Петербург стали лидерами по количеству ДТП с электросамокатами

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Москва и Санкт-Петербург за девять месяцев текущего года стали лидерами по количеству ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Это следует из подготовленного МВД России обзора о дорожно-транспортной аварийности в РФ, с которым ознакомился ТАСС.

"Наибольшее количество ДТП с участием лиц, передвигавшихся на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), зарегистрировано в Москве (99), Санкт-Петербурге (75), Краснодарском крае (30) и Свердловской области (27)", - говорится в материалах.

Всего, согласно данным министерства, с начала года в России произошло 416 автоаварий, в которых люди передвигались на средствах индивидуальной мобильности, в них погибли 10 человек и еще 438 пострадали. "Два человека, передвигавшихся на СИМ, погибли в ДТП в Москве. По одному погибшему - в Санкт-Петербурге, Татарстане и Башкирии, Сахалинской, Свердловской, Московской, Тверской и Новосибирской областях", - отмечается в обзоре.

Чаще всего такие столкновения происходят на выезде с прилегающей к дороге территории, перекрестках и пешеходных переходах. Виновными в этих ДТП в более чем половине случаев являются водители транспортных средств.

В настоящее время статус средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, не определен. Разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс РФ. В сентябре ведомство представило финальную редакцию поправок к ПДД, которые вводят правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Средства индивидуальной мобильности выделяются в отдельную категорию транспортных средств. В качестве приоритета закрепляется их передвижение по велоинфраструктуре. Предлагается установить ограничения по весу - не более 35 кг при передвижении по тротуару и в пешеходной зоне.