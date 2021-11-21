Собянин заявил, что в Москве количество мигрантов на стройках снизилось более чем вдвое

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Число мигрантов, работающих на стройках Москвы, уменьшилось более чем в два раза. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу "Россия-1".

"Мы уже давно работаем над программой постепенного вытеснения, замещения на ключевых городских проектах мигрантов. Потому что наши российские специалисты, москвичи или люди, которые приезжают из других регионов, это люди, которые постоянно работают в этих отраслях. Это другой уровень квалификации", - сказал Собянин.

Он добавил, что во время пандемии было зафиксировано снижение миграционного потока.

"С другой стороны, объемы <...> строительства в Москве увеличились почти в два раза по сравнению с уровнем 2016 года. <...> Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере в рамках нашего городского заказа, уменьшилось более чем в два раза", - отметил мэр.