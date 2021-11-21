Образовательный комплекс на острове Русском во Владивостоке заработает в 2022 году

ТАСС, 21 ноября. Комплекс на острове Русском во Владивостоке на общей площади свыше 90 тыс. кв. м, где разместятся образовательный центр и филиалы творческих вузов, заработает в 2022 году. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Приморского края.

"На острове Русский строится образовательный комплекс, общая площадь застройки которого составляет более 90 тыс. кв. м. Он объединит в себе образовательный центр на 550 мест со столовой и бассейном, филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и Хореографическую академию - филиал Московской государственной академии хореографии", - говорится в сообщении. В правительстве уточнили, что комплекс приступит к работе со следующего учебного года.

Здания учебных корпусов и интернатов будут соединены между собой теплыми "воздушными" переходами. Также на этой площадке возводятся общежитие на 150 мест, два интерната для учащихся образовательных учреждений и три многоквартирных дома для преподавателей и артистов.

В воскресенье губернатор Приморского края Олег Кожемяко и народный артист России, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев осмотрели строительные площадки культурно-образовательного комплекса во Владивостоке. Строительство идет по заказу Фонда проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие".