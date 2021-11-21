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Умерла литературный критик Мариэтта Чудакова

Она умерла из-за коронавируса
Мариэтта Чудакова Митя Алешковский/ТАСС
Описание
Мариэтта Чудакова
© Митя Алешковский/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Литературовед и критик Мариэтта Чудакова умерла в воскресенье в больнице в московской Коммунарке на 85 году жизни из-за коронавируса. Об этом сообщила ее дочь Мария Чудакова.

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Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки", - написала она на своей странице в Facebook, уточнив, что время и место прощания будет известно позднее.

19 ноября дочь Чудаковой сообщала о ее госпитализации в больницу в Коммунарке.

Мариэтта Чудакова родилась 2 января 1937 года. В 1959 году она окончила филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1985 года преподавала в Литературном институте им. А. М. Горького, с 1988 года в качестве приглашенного профессора читала лекции в ряде европейских и американских университетов. Доктор филологических наук, автор книг о творчестве писателей Юрия Олеши, Михаила Зощенко, Михаила Булгакова и других.

Мариэтта Чудакова также известна своей общественной деятельностью, она обладала большим авторитетом в профессиональном сообществе, активно участвовала в общественной жизни, выступала с критикой проводимых преобразований. В 1994-2000 годах работала в составе Президентского совета, а также состояла в Комиссии по вопросам помилования при президенте РФ. С конца 1980-х годов писала не только о литературе, но и о политической, социальной жизни России.

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