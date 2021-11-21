В России выявили 36 970 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 970, до 9 331 158. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%. В частности, в Москве за сутки выявили 3 438 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 2 496, в Московской области - 1 909, в Самарской - 1 661, в Краснодарском крае - 989, в Республике Крым - 884.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 1 042 133, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 32 504, до 8 024 930. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки выписали 2 058 пациентов в Московской области, 1 614 - в Санкт-Петербурге, 991 - в Краснодарском крае, 987 - в Самарской области, 881 - в Республике Крым.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 1 252 против 1 254 днем ранее, до 264 095. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,83%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 74 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 69 - в Краснодарском крае, 64 - в Московской области, 39 - в Пермском крае, по 38 - в Ростовской и Нижегородской областях.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 438 против 3 239 днем ранее, до 1 918 633. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 97 против 93 днем ранее. Всего в городе умерли 33 352 человека (1,74% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 6 081, до 1 729 001. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 156 280 человек.