В постпредстве Дагестана в Москве создали отдел госпрограмм и нацпроектов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Постоянное представительство Дагестана в Москве сформировало отдел государственных программ и национальных проектов, который будет принимать участие в разработке и выполнении госпрограмм и нацпроектов на территории республики. Об этом сообщил ТАСС врио постоянного представителя Республики Дагестан при президенте РФ Владислав Толстюк.

"В настоящее время в постпредстве Республики Дагестан создан отдел государственных программ и национальных проектов, который находится в стадии формирования кадров, задачи которого будут нацелены на участие в разработке и выполнении государственных программ и национальных проектов на территории республики", - сказал он.

Это необходимо, потому что мероприятия по реализации госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа тесно взаимосвязаны и могут быть синхронизированы с национальными проектами, направленными на экономическое развитие Дагестана, что будет играть важную роль в участии постпредства в реализации госпрограммы.

В апреле государственная программа РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" была продлена до 2030 года. Объем бюджетных ассигнований по программе с 2013 по 2030 год запланирован в сумме 306 млрд рублей, в том числе более 196 млрд рублей - на третий этап программы в 2021-2030 годах. В общей сложности, как следует из пояснительной записки, в 2022 году финансирование программы предусмотрено в сумме почти 14,8 млрд рублей, в 2023 году - более 15,5 млрд рублей, в 2024 году - более 13,7 млрд рублей.