Кабмин РФ выделил деньги на ремонт девяти медучреждений Крыма после летних паводков

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Крыму средств на капитальный ремонт девяти медицинских организаций, пострадавших из-за летних паводков. Об этом сообщила в воскресенье в пресс-службе кабмина.

"С помощью федеральных средств будут проведены восстановительные работы в девяти медицинских организациях. Это керченские больницы №1 и №3, Ялтинский роддом, Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой помощи, Ялтинская стоматологическая поликлиника, медицинские колледжи в Ялте и Керчи, НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И. М. Сеченова, санаторий "Долоссы", - говорится в сообщении.

Ранее правительство выделило из резервного фонда на поддержку жителей Крыма, пострадавших из-за паводков, 396,5 млн рублей. Средства пошли на приобретение или строительство жилых помещений, а также на осуществление капитального ремонта поврежденных домов.

Летом Крым и Кубань пострадали от нескольких подтоплений, случившихся из-за ливней. В Крыму основной удар стихии пришелся на Керчь, Ялту и Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, их жильцов эвакуировали. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. В Краснодарском крае также подтопило частные домовладения, придомовые территории, социальные объекты, прерывалось сообщение по трассам федерального значения.